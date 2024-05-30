カイ SAR ポケモンカード ポケカ サポート

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商品詳細
自引き後スリーブに入れて保管しています。未使用です。種別...シングルカードシリーズ...ポケモンカードゲームソード\u0026シールドセット...ハイクラスパックVSTARユニバースカード名...236カイレアリティ...SAR鑑定状況...未鑑定特徴...SA（フルアート／スペシャルアート）カードの状態は写真にてご確認ください。即購入可能です。どうぞ宜しくお願い致します。
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