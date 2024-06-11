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Marshall MB15 マーシャルベースアンプ
商品番号 Y23030601328
商品名

Marshall MB15 マーシャルベースアンプ
ブランド名 マーシャル
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

以前楽器屋で中古購入しました。購入後、一度だけ音出しておりますが、特に問題はありませんでした。とは言え中古ですので、神経質な方の購入はご遠慮下さい。
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