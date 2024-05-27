PSA10 ミュウツーVSTAR UR

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ご覧いただきありがとうございます。こちらは当店でPSA社に鑑定を依頼したワンオーナー品の鑑定品です。PSA公式HPやアプリにて番号入力を行い商品の詳細や状態を確認することも可能でございます。ケースにはカバーを付けて厳重に保管しております。発送は補償追跡付きのメルカリ便で発送致します。梱包はプチプチでカバーし濡れ防止対策もしっかりして箱に入れ丁寧に発送いたします。すり替え、トラブル防止の為、コンビニ/ATM払いは基本的に不可とさせていただいております。大幅な値下げは出来ませんがご相談承りますのでご気軽にコメント宜しくお願い致します。種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···UR特徴···PSA鑑定