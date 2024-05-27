ハンドロールピアノ 61K

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山野楽器ハンドロールピアノ61K山野楽器定価：¥16800#山野楽器#山野楽器ハンドロールピアノ61K子供の頃、購入してもらったのですがほぼ使用せず保存していました。写真にも載せましたが、取り扱い説明書に子供の頃の落書きがあります。ご了承くださいませ。中には落書きなしです。電源、キーボード、動作確認済みです。音源に関しましては、素人なのでわかりかねます。気にならない方はよろしくお願いします。セット内容取説、アダプター、CD(未開封)、収納用の袋(未開封)キャンセル発生しましたので専用外しました！