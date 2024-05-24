掛け軸 大徳寺 吉口桂堂作「喫茶去」共箱 禅語 茶掛 年中掛け

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サイズ124×63センチ紙本共箱肉筆あまり目立ちませんが少しシミがございます。予めご確認くださいませ。喫茶去(きっさこ)「喫茶去」は茶席の禅語の中で最もよく知られた言葉でしょう。「去」は意味を強める助辞。全体で「お茶をおあがりなさい」といった程度の意味です。インテリア和室床の間茶会茶道具茶掛け茶会書道・習字用品...硯、墨、筆