ポケモンカード　ギラティナV/Vstar UR.SR セット

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商品詳細
ポケモンカードゲームソード＆シールド強化拡張パックロストアビス収録URギラティナVSTARSRギラティナV各1枚 2枚セットです。シングルカードに関して、素人目に見て目立つ傷や汚れなど無く美品ですが、トラブル防止のため商品の状態を一律で『未使用に近い』と表記することにしています。具体的なカードの状態は添付の画像をご確認し、ご購入ください。スリーブと硬質ケースに入れ、衝撃対策梱包をし、匿名配送いたします。種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···シングルレアリティ···UR.SR#ロストアビス#ギラティナ#ウルトラレア#スーパーレア#ポケモンカード#ポケカ
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