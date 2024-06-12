ポケモンカードe ゼニガメ（マクドナルド）

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商品詳細
ポケモンカードゲームポケモンカードe「マクドナルドオリジナルミニマム★パック」007/018 ゼニガメかなり古いカードなため、傷やスレがあります。詳しい状態につきましては写真でご確認ください。
http://narcologia.ru/goods/ramshackle365666.html
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