八木勇征 HSJ アクスタ

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商品詳細
確認のため、外袋から一度出しましたがその後未使用。初期傷等ご容赦ください。HOPSTEPJUMPアクスタFANTASTICSfromEXILETRIBE、八木勇征、アクリルスタンド(アクスタ)
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