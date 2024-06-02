ワンフェス開催記念 メディコムトイ 東映レトロソフビコレクション ライダーマン

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全体はこちらから→#Rakudaショップホビーはこちら→#Rakudaホビーソフビはこちら→#Rakudaソフビ【状態】極美品【サイズ】約17cmヘッダーはありません。現状での販売となります。発送はご注文から大体1〜2日までに発送致します。★発送の際は出来る限りのお掃除や簡易消毒などをしてから梱包致します。★即購入大歓迎です。丁寧な梱包と迅速な発送を心掛けます。是非この機会にいかがでしょうか☆ーーーーーーー他にもバッグやリュックも毎週少しずつ出品していきます☆ぜひフォローして他の商品も見に来てください☆3713-573t