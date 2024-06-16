ペンディングトレイン TBS 限定版 Photo Book 写真集

‼️即購入OKです‼️♪売り切れの際はご了承ください♪✨TBS販路限定表紙版数量限定✨★ペンディングトレイン 写真集 PhotoStoryBook１冊ちなみに♪会場ではこちらと同じTBS限定版写真集に山田裕貴さんと赤楚衛二さんがサインを書いて下さったお品が展示されておりました‼️(画像2参照)通常版と表紙が異なる限定品です‼️[お送りするお品はサイン入りではございません]ペンディングトレイン＆POPUPSHOP✨非売品✨(下記は貴重な非売品です)★非売品パンダグラフステッカー 1枚山田裕貴萱島直哉白浜優斗赤楚衛二上記の２点セットです♪補強＋防水対策で丁寧にこ発送申し上げます。ご入手後、即収納しておりますが元々パッケージのないお品ですので初期状態ございましたらご了承ください。お気になる方はご遠慮下さい。よろしくお願い致します。ペンディングトレイン写真展＆POPUPSHOP非売品 ステッカー白浜優斗 赤楚衛二山田裕貴萱島直哉ペンディングトレインパンダペンディングトレインTBS限定版赤楚衛二山田裕貴写真集