アースクエイカーデバイセス bows

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EarthQuakerDevicesBows動作確認済み。あくまで中古品であることをご了承ください。現在では廃盤品となっております。Bowsゲルマニウムプリアンプボウズは貴重なデッドストックのゲルマニウム、黒のOC139を使用したFullとTrebleの二つの違うセッティングで使用できるプリアンプです。Fullモードでは暖かく、それでいて低音に迫力を増すブーストが出来、Trebleモードではトレブルブースターの役割と共に、ワウの半止めの様な効果が有り、どのような真空管アンプでも倍音の豊かな濃厚な音色に仕上げる事が可能です。TrebleでのセッティングではLevelを上げる事によって、60年代のイギリスから発生した、スタックアンプとトレブルブースターで奏でるエレクトリックブルースの様な噛み付きの有る音色に、Fullでのセッティングでは切れの良い音を保ちながらも低音をぐっと持ち上げ音全体を前面に出せ迫力が増します。さらに、面白い使い方としては、他の歪み系のエフェクターの後に持ってくる事によってFullモードではさらに重圧で暴れる歪みを足す事が出来、Trebleモードではギターソロに最適な音色に変化させる事が出来るでしょう。Level-ボウズの音量の設定。なお、トランジスターに掛けるバイアスを調整して音量を変化させるので、ノブを回している間にノイズが少し出ますが、回路の性質上の物で故障では有りません。音量の設定後はこのノイズは出ません。ToneToggle-FullかTrebleの設定。種類···エレキギター用エフェクトタイプ···オーバードライブ種類···エレキギター用エフェクトタイプ···プリアンプ