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ディクソン（Dixon）のティンホイッスル・D管＋ピッコロ用ヘッド
商品番号 S95590524094
商品名

ディクソン（Dixon）のティンホイッスル・D管＋ピッコロ用ヘッド
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トニー・ディクソン（TonyDixon）のアルミ製ティンホイッスル（D管・チューナブル）とピッコロ用のヘッドです。ヘッドを交換して演奏することができます。中古品ですからそれなりの使用感がございますが、大きく目立つ汚れや傷はないように感じます。お写真でご確認ください。ゆうパケットポストにてお届けします。お値下げは考えておりません。
http://narcologia.ru/goods/message413227.html
http://narcologia.ru/goods/browse797991.html
http://narcologia.ru/goods/capitation915608.html
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