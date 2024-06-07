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- ディクソン（Dixon）のティンホイッスル・D管＋ピッコロ用ヘッド
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商品詳細
トニー・ディクソン（TonyDixon）のアルミ製ティンホイッスル（D管・チューナブル）とピッコロ用のヘッドです。ヘッドを交換して演奏することができます。中古品ですからそれなりの使用感がございますが、大きく目立つ汚れや傷はないように感じます。お写真でご確認ください。ゆうパケットポストにてお届けします。お値下げは考えておりません。
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