古美術 弥生土器 土師器 弥生　陶片4点 まとめて 古陶磁 発掘品

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商品詳細
詳しくは写真をご覧ください。気になる点がある神経質な方は購入を御遠慮願います。見落としで説明には無く、画像にて確認できるものもございますので状態は画像にてご確認後納得の上ご購入をお願いいたします。10-4
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