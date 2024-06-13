フランシスコ・ホセ・デ・ゴヤ、【裸のマハ】、希少な額装用画集より、新品額装付

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裸のマハの値段と価格推移は？｜4件の売買データから裸のマハの価値が ...



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裸のマハの値段と価格推移は？｜4件の売買データから裸のマハの価値が ...

この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。作者名『フランシスコ・ホセ・デ・ゴヤ』作品名【裸のマハ】（G23-5）希少な画集の一枚を、マットのサイズを合わせ、額装いたしました。絵画部分は綺麗な状態です。絵画部分のサイズは、約25.0cm×12.5cmです。作品が引き立つ黒の高級額で額装した、インテリアのアクセントとしておすすめの作品です。木製額付、額のサイズは約37.0cm×28.0cmです。新品額、縁枠色は黒、マット付、アクリルガラス付。yy9専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますのでお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。