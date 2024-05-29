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TAMA シンバルスタンド　ブームスタンド
商品番号 J23903530333
商品名

TAMA シンバルスタンド　ブームスタンド
ブランド名 タマ
特別価格 税込 2,925 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カウンターウェイト付き(着脱可能)のシンバルスタンドになります。ビッツ、サビ、傷有り可動部の固着も無く動いています。中古品なのでご理解の上購入お願いします。
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