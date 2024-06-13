羽生結弦選手　プロローグ　パーカーＳサイズ　黒　ショッパー

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商品詳細
羽生結弦選手のプロローグの黒パーカーとショッパーです。サイズＳ(約:cm)公式サイトより身丈63身幅52肩幅44袖丈56１度着用しただけの美品ですが、usedとご理解の上、ご購入お願いします。ショッパーは折り目がついています。発送の際も折りたたみますので、ご了承下さい。気になる点やご質問がなければ、即購入していただいて結構です。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/freezer24398.html
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