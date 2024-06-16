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ハイキュープラザ オーロラ缶バッジ 助走ver. 黒尾鉄朗 ９個セット
商品番号 I19822936755
商品名

ハイキュープラザ オーロラ缶バッジ 助走ver. 黒尾鉄朗 ９個セット
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 2,233 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハイキュープラザ2023TDオーロラ缶バッジ（57㎜）助走ver.黒尾鉄朗９個セットです。中身を確認し、すぐにひとつずつopp袋にサビ予防シートと一緒に入れました。サビ予防シートごとお譲りします。★プチプチ包装をして、迅速にメルカリ便（匿名配送）にて発送いたします。★バラ売り対応いたします。ひとつ¥1,000になります。（簡易包装の定形外郵便でもよろしければ¥850になります。）購入前にご相談ください。★他に出品中の品物（#R子ハイキュー）と同梱希望の場合、心ばかりですがおまとめ割引きさせていただきますので、ご購入前にご連絡ください。★即購入も大歓迎ですので、交渉中に他の方がご購入手続きをされた場合、ごめんなさい、、、となる可能性がありますことをご了承ください。#ハイキュー#ハイキュープラザ#助走#オーロラ缶バッジ#缶バッジ#音駒#黒尾鉄朗人気タイトル···ハイキュー!!
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