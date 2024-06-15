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- ポケモンカードゲーム アルセウスレックウザデッキ 炎軸 おまけつき
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商品詳細
ボックスパックシングル...デッキ(まとめ売り)種類...ポケモンカード(ポケカ)新レギュ対応しています。以前雷軸で使っていたので、そちらのカードもおまけとしてお付けいたします。デッキのカードは全てスリーブ（画像のレックウザのもの）にお入れして発送致します。あまり相場などは分かりかねますので、高すぎるようでしたら仰ってください。全てプレイ用としてお考えください。ご不明点などございましたら、コメントまでよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome116243.html
http://narcologia.ru/goods/kindness792105.html
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