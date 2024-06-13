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ゴジラ　一番くじ　大怪獣列伝
商品番号 J90490524717
商品名

ゴジラ　一番くじ　大怪獣列伝
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 1,600 円
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商品詳細

人気キャラクター···ゴジラフィギュアシリーズ···ゴジラ/ガメラ/その他怪獣F賞　マグネット　メカキングギドラ×3ゴジラ（1995）×1ビオランテ×1ゴジラ（2001）×1C賞　タオル　2種D賞　ディスプレイ　5種新品・未開封になります。宜しくお願い致します。発送の際、F賞の箱は畳ませて頂きます。宜しくお願い致します。
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