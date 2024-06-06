JVシリアル　ジャンク　Squier ストラトキャスター

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SquierstratocastercontemporaryseriesJVシリアルのスクワイヤー製ストラトキャスターになります。フロントピックアップは出音確認いたしましたがガリあります。リアピックアップ含めセレクトノブの接点不良？と思われセレクトノブを弄ると音が出たり出なかったりします。ジャンクな理由は上記他・弦高が低い・フロントピックアップ交換されている？などです。あくまでジャンク品ですので他にもトラブル箇所あるかと思われます。ご了承ください。ご自身で弄れる方や希少性を加味してくださる方のみご購入お願い致します。非純正ソフトケースで送付いたします。タイプ···ストラトキャスタータイプボディタイプ···ソリッドシリーズ···Stratocasterボディタイプ···ソリッド