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TOYBIZ マーベルレジェンド キャプテンアメリカ VS レッドスカル
商品番号 F80170510289
商品名

TOYBIZ マーベルレジェンド キャプテンアメリカ VS レッドスカル
ブランド名 ハズブロ
特別価格 税込 5,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TOYBIZトイビズから発売された「マーベルレジェンドFACE-OFFシリーズ」のキャプテンアメリカVSレッドスカルです。未使用品ですが外箱に擦れ、潰れ等ダメージもあります。またこちらは倉庫での長期保管品になります。埃や小さなゴミ等混入している場合がありますので気になる方はご購入をお控えください。【商品状態】未開封品。ブリスターに擦れ、潰れ、一部焼け、変色が見られます。[注意事項]・一度人の手に渡った商品になりますので、中古品をご理解頂けない方、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。購入にあたっては掲載写真をよく確認して下さい。・梱包は簡易梱包となります。フィギュア種類···アクションフィギュアシリーズ···MarvelLegends
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