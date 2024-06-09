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マラドーナ　フィギュア
商品番号 D93563818905
商品名

マラドーナ　フィギュア
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 2,340 円
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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます。ディエゴ・マラドーナ　フィギュア1986年メキシコワールドカップ決勝戦モデル画像の物が全てです。初期塗装不良あるかもしれませんが、目立ったダメージはなく、状態は良好です。宜しくお願い致します。神の手５人抜きアルゼンチンメッシジャンル（スポーツ選手）···サッカー性別···男
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