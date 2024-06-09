シェリン・バーガンディ ルイス・キャミー オードトワレ 香水 ...

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シェリン・バーガンディとルイス・キャミーの香水セットです。中身確認のために一度開封しましたが、一度も使用していません。大切に保管していましたが、一度人の手に渡ったものになりますので神経質な方はご遠慮ください。仕事の関係で発送が遅くなる可能性があります。ご了承下さい。不明な点があればお気軽にご連絡下さい。バラ売りは考えていません。大幅値下げはできませんが少額でしたら対応できたらと思います。#シェリン・バーガンディ#シェリンバーガンディ#シェリン#ルイス・キャミー#ルイスキャミー#ルイス#にじさんじ#2434#香水#オードトワレ