任天堂エリア入場抽選券付　USJ クリスマス貸切ナイト 2023 4枚

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エリア...関西枚数...4枚遊園地/テーマパーク...ユニバーサル・スタジオ・ジャパンユニバーサルスタジオジャパンクリスマス貸切ナイト 20234人分スーパーニンテンドーワールド抽選券当選しましたが子供の行事と被ってしまう為出品致します。2023/12/1（金）開催(当日のみ有効)●スーパーニンテンドーワールド抽選券付※抽選申込期間内:11/15までに抽選申込が必要なのでご希望の方はお早めにご購入ください！14時から入場可能貸切タイム(19:00)以降はクレデンシャルを首にかけている方だけがアトラクション利用可【スケジュール】・14:00〜入場開始・19:00〜貸切開始・22:00終了※誤記載ないと思いますが、 詳しくは写真でご確認ください。※万が一、イベントが中止になった場合や入場出来なかった等のトラブルは一切責任を負いかねます。ご了承いただける方のみご購入をお願い致します。遊園地/テーマパーク···ユニバーサル・スタジオ・ジャパン枚数···4枚