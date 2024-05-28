ヴェルキュア バウ タブレット 100g 2袋セット

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商品詳細
ヴェルキュアバウ【VercureBow.（腸疾患向け）】※タブレット100g400粒2袋セット消化管の健康維持に特化した犬猫用栄養補助食品、サプリメントです。賞味期限は2024年11月です。新品未開封です。■15時までのご注文・ご決済確認で当日発送いたします。※なお、(日・祝日)は翌日の発送となりますこと、ご容赦ください
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