ネコタワー 猫タワー い猫ハウス 天然サイザル麻紐 つめとぎ 大型猫適用

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★ご来店いただいて誠にありがとうございます。★他の色が必要ですので、コメントをお願いします★沖縄と北海道への発送は離島のため、１5００円の送料が必要です。ご了承いただきますようお願いいたします色：グリーン、イエロー、グレー楽しめる多機能なキャットタワー：ふわふわクッション付き展望台、1つ広いハウス、キャットタワーは、置きやすいコンパクトサイズで、多頭飼いに多様な楽しみを提供します。安定性抜群：強化された木製のベースにより、キャットタワー全体が非常に安定します。3?加厚した底座の設計で、安定性パワーアップ！子猫やシニア猫ちゃんをきちんと守っています。組み立ても簡単：部品明細、組立方法、お手入れ方法など、図解でわかりやすく解説します。是非お読みになり、正しく組立てを行ってください。誰でも登りたい：ふわふわ広々としたクッション付き展望台に座ったり、ゆっくり休んだり、寝たり、お互いにマッサージしたり、自由に伸びたり、日光浴を浴びたり、たまに窓から風景を眺めたり…猫たちを十分楽しませます。「猫の体」工学設計：幅広い台座、隠れんぼできるハウス、ガリガリ丈夫なサイザル爪とぎポールがあって、高品質のぬいぐるみカバーなど、室内飼ってもたくさん遊べる豪華なキャットタワーです。