ANAYI フリルブラウス　白

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商品詳細
ANAYIアナイジョーゼット袖フリルブラウス色は白でMサイズです。袖のフリルが素敵なデザインで袖がやや長めですので春から秋まで活躍します。 サイズアウトのため出品します。着丈55cm身幅46cm袖丈21cmお色が白ですので、若干の汚れありますが目立ちません。お写真ご確認の上、あくまでも中古品ですのでご理解いただける方のみご購入お願いします。圧縮して発送します。#CHIMMYLOVE_ウェアにて美品のお洋服出品しておりますのでご覧ください。#ブラウス#ANAYI#フリル#白#ゴージャスカラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...無地季節感...春,夏,秋
http://narcologia.ru/goods/sucrose118840.html
http://narcologia.ru/goods/plaque240207.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming347892.html
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