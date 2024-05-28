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商品詳細
プロフィールご確認の上、ご購入ください。ヘレンカミンスキーのワンショルダーバッグです。中の巾着は取り外し可能。素材の関係上、写真にある通り、編み目に解れのようなものがみられますが、こちらはもとからのものです。CamarilloSmall素材：ラフィア・牛革・コットン（インナーバッグ）サイズ：縦30cm/横30.5cm~/底辺マチ22cm/ショルダー全長60cm（長さ調節不可）カラー：ナチュラル×ブルーマルチこちらの不備以外の理由では、返品は出来かねます。不安な点がございましたら、ご購入前にご質問ください。#ヘレンカミンスキー#かごバッグ#ワンショルダーバッグ
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