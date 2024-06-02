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ADORE サイドリボンブラウス
商品番号 R49339860893
商品名

ADORE サイドリボンブラウス
ブランド名 アドーア
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●素材ポリエステル　100%●サイズ　38着丈　59cm身幅　50cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●状態：目立った汚れやほつれはありません。素人検品ですので小さな傷や汚れ等は見落とす可能性がございます。あくまでも中古品ですので些細な使用感等はご理解の上ご購入ください●その他、注意事項：自宅クローゼットにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。コンパクトにたたんで発送させて頂きます。しわが入ることご了承お願い致します。❇︎購入後の値段交渉は出来かねます。❇︎コメント内で交渉中であっても、先に購入したお客様が優先とさせて頂きます。
http://narcologia.ru/goods/reboot592036.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle543925.html
http://narcologia.ru/goods/conception646957.html
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