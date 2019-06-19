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【CalvinKlein】Jean リブ クロップド キャミ トップ ブラレット
商品番号 J91544784295
商品名

【CalvinKlein】Jean リブ クロップド キャミ トップ ブラレット
ブランド名 カルバンクライン
特別価格 税込 2,471 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【CalvinKlein】Jeanリブクロップドキャミトップブラレット　Sサイズ【詳細】・固定ストラップ・クロップド丈・スリムフィット・柔らかく伸縮性の94%コットン、6%エラスタンモデルの身長:175cmモデル着用:UKS柄・デザイン···無地カラー···ブラックカップ···カップなし季節感···春、夏、秋
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