

JOINT WORKS ライトリブニットシャツ イエナ スピックアンドスパン



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JＷ ライトリブニットシャツを使った人気ファッションコーディネート ...

JOINTWORKSジョイントワークスJＷライトリブニットシャツ【2020SS】きれい目で柔らかい風合いのオーバーサイズシャツ。トレンドのシアー感は極薄手のリブニット素材。柔らかい肌触りで着心地もよく、きれいな落ち感で女性らしいスタイリングを楽しめます。ご自宅で手洗い可。サイズ 肩幅 身幅 着丈 袖丈 袖口フリー 53.556.571 50.5 21素材 レーヨン77% ポリエステル23%定価 ¥8,690税込袖丈···長袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋カラー···ブラウン