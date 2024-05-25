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JOINT WORKS ライトリブニットシャツ
商品番号 F77967358302
商品名

JOINT WORKS ライトリブニットシャツ
ブランド名 ジョイントワークス
特別価格 税込 1,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JOINTWORKSジョイントワークスJＷライトリブニットシャツ【2020SS】きれい目で柔らかい風合いのオーバーサイズシャツ。トレンドのシアー感は極薄手のリブニット素材。柔らかい肌触りで着心地もよく、きれいな落ち感で女性らしいスタイリングを楽しめます。ご自宅で手洗い可。サイズ　肩幅　身幅　着丈　袖丈　袖口フリー　53.556.571　50.5　21素材　　レーヨン77%　　　　ポリエステル23%定価　　¥8,690税込袖丈···長袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋カラー···ブラウン
http://narcologia.ru/goods/contemplate448777.html
http://narcologia.ru/goods/conception305057.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless840459.html
JOINT WORKS ライトリブニットシャツ
JOINT WORKS ライトリブニットシャツ　イエナ　スピックアンドスパン
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JOINT WORKS ライトリブニットシャツ　イエナ　スピックアンドスパン | フリマアプリ ラクマ
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JＷ ライトリブニットシャツ◆[品番：BYCW0007474]｜B.C STOCK（ベーセーストック）のレディースファッション通販｜SHOPLIST（ショップリスト）
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