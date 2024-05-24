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新品/BEAMS BOY Goodwear カスタム ビッグ T
商品番号 S28154087193
商品名

新品/BEAMS BOY Goodwear カスタム ビッグ T
ブランド名 ビームスボーイ
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

袖丈···半袖柄・デザイン···無地BEAMSBOYビームスボーイGoodwearグッドウェア⚫︎Goodwear/カスタムビッグTシャツ⚫︎新品タグ付⚫︎都内店舗購入⚫︎購入価格5,500円＋税⚫︎カラーNAVY⚫︎サイズ　FREE⚫︎(メーカー表記)身幅55肩幅44.5着丈55.5そで丈17⚫︎素材　コットン100%⚫︎無地⚫︎左胸ポケット×1⚫︎大定番ポケットTシャツのカスタムモデル⚫︎大きめのポケット⚫︎ゆったり目でリラックス感のある身幅⚫︎ショート丈⚫︎しっかりした素材⚫︎透け感なし⚫︎伸縮性若干⚫︎光沢感なし
http://narcologia.ru/goods/conception42857.html
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