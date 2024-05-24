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美品　na.e ノーカラーシャツ　ブラック
商品番号 H91963249784
商品名

美品　na.e ノーカラーシャツ　ブラック
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 1,744 円
在庫状況 あり

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商品詳細

na.eノーカラーシャツ　ブラック2023SSサマーセールで購入しました。(セール価格7300＋送料＝8000円）2度短時間着用しており、自宅で手洗いの洗濯をして保管してあります。■お手入れ方法手洗い推奨■サイズガイド(片面寸法)肩幅：53cm身幅：59cm袖丈:21cm着丈(前/後)：46.5cm/55cm◾️定価15300円#ナエ#na.e
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