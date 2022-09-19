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- スプラトゥーン3 フェスTシャツ 勇気(Sサイズ)
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商品詳細
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···グレー中身の確認の際に一度だけ袋を開けました。その際の袋の破れがあるのでそちら写真4枚目で確認お願い致します。Tシャツは2つ折りにして配送を予定しております。
http://narcologia.ru/goods/protein710734.html
http://narcologia.ru/goods/competitive451981.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial375916.html
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