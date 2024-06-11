【 専用⠀】新品タグ付き フレッドペリー ポロシャツ ブラック S

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ご覧いただきありがとうございます。店舗にて購入しましたが着る機会がないので出品いたします。新品タグ付きです。サイズ8とありますが、店員さんにSサイズをお願いしたのでSサイズだと思います。自宅保管のお品です。多少のシワはご了承ください。ご質問はお気軽にどうぞ♪*゜よろしくお願いいたします。カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···春、夏、秋、冬