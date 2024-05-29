メゾンドリーファ　ストライプシャツトップス

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2023年最新】メゾンドリーファの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】メゾンドリーファの人気アイテム - メルカリ

メゾンドリーファのストライプ柄のかわいいシャツトップスです。オフィスカジュアルに着用していましたが、服が増えてしまったため、着ていただけるかたへお譲りいたします◎カラー···ブルー柄・デザイン···ストライプ素材···コットン季節感···春、夏