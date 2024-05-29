新品未使用品　フレア　オーバープレオーバー

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。 新品未使用品 フレア オーバープレオーバー素材や縫製が綺麗で高見えします。シンプルなデザインですがカッコいいです断捨離の為出品します。詳細は寸法確認下さい着丈 約69肩幅 約49身幅 約55品質表示確認下さい。写真をご確認ください。 全ての面を写真を載せてつもりです。写真を良く見て確認し、ご理解の上購入してください。その際写真掲載して欲しい所有れば、気軽に声をかけてください。対応します。プロフィール確認お願い致します。購入しましたが、着用せずに保管していました。断捨離の為出品します。畳んで、保管していたので、多少の畳みシワがありますが、ご了承下さい。新品未使用品ですが、あくまでも人の手に渡った品ですので、神経質な方はご下さい。0819110623140
http://narcologia.ru/goods/cotton714261.html
http://narcologia.ru/goods/kindness303905.html
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