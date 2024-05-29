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新品未使用品　フレア　オーバープレオーバー
商品番号 B39404352963
商品名

新品未使用品　フレア　オーバープレオーバー
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 1,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。　新品未使用品　フレア　オーバープレオーバー素材や縫製が綺麗で高見えします。シンプルなデザインですがカッコいいです断捨離の為出品します。詳細は寸法確認下さい着丈　約69肩幅　約49身幅　約55品質表示確認下さい。写真をご確認ください。　全ての面を写真を載せてつもりです。写真を良く見て確認し、ご理解の上購入してください。その際写真掲載して欲しい所有れば、気軽に声をかけてください。対応します。プロフィール確認お願い致します。購入しましたが、着用せずに保管していました。断捨離の為出品します。畳んで、保管していたので、多少の畳みシワがありますが、ご了承下さい。新品未使用品ですが、あくまでも人の手に渡った品ですので、神経質な方はご下さい。0819110623140
http://narcologia.ru/goods/cotton714261.html
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http://narcologia.ru/goods/teaspoonful624751.html
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