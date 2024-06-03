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- 【お値下げ中】JEANASIS ジーナシス フリルティアードショートシャツ
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商品詳細
JEANASISで購入したフリルティアードショートシャツです！3回ほど着用しましたが着なくなってしまった為出品致します。多少のお値下げ可能です色···ホワイト袖丈···長袖JEANASISジーナシスシャツショート丈WCRomanticStandard7%morepinkCRANK(me)dog原宿H\u0026MFOREVER21BershkaオパールSPINNSWEGO韓国melttheladyanotheryouthopenthedoorXUfaithtokyoPAMEOPOSEjouetieBubblesonespoZARA
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