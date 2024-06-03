SACRA☆ネイビートップス

セレクトショップにて一目惚れで購入しましたが、似たようなトップスが多いので出品です。袖部分の作りが変わっていて可愛いです。ダークネイビーですので、ONでもOFFでも使えます。晩夏ものですので生地もハリがありしっかりしています。ややストレッチあり。クローゼット内に保管していたため、折りシワあります。自宅保管にご理解あるお好きな方へ☆17000円☆ダークネイビー☆新品未使用柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋、冬



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