SACRA☆ネイビートップス

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商品詳細
セレクトショップにて一目惚れで購入しましたが、似たようなトップスが多いので出品です。袖部分の作りが変わっていて可愛いです。ダークネイビーですので、ONでもOFFでも使えます。晩夏ものですので生地もハリがありしっかりしています。ややストレッチあり。クローゼット内に保管していたため、折りシワあります。自宅保管にご理解あるお好きな方へ☆17000円☆ダークネイビー☆新品未使用柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋、冬
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http://narcologia.ru/goods/peroration441915.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis607244.html
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