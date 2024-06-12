LANVIN ランバン　Vネックバイカラーニット　ベージュ　ウール　上品

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ご覧いただきありがとうございます。トラブル防止の為、ご購入前に必ずプロフィールのご一読をお願い致します。◆ブランド名・・・LANVINenBlue（ランバンオンブルー◆サイズ・・・38身幅48着丈56平置き素人採寸です。多少の誤差はご了承ください。◆状態・・・若干着用感はありますが目立つ汚れ等ありません。※自宅保管していた素人管理のものとなります。細かな傷や汚れ等見逃しがある場合もありますので、ご理解の上ご購入お願いいたします。コメントなし即購入OKです！気になる点などありましたら、お気軽にコメント欄からお問い合わせください(^.^)※発送は1〜3日以内を心がけておりますが、小さな子供がおりますので、お時間いただく場合もあります。お急ぎの方はご購入の前にコメントいただければと思います。※発送はコンパクトに圧縮して発送させて頂きます。畳じわ等気になる方はご購入をお控え下さい。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・レディース、メンズ、トップス、Tシャツ、カットソー、カーディガン、スカート、ワンピース、ジャケット、シャツ、ダウン、アウター、ブルゾン、デニム、パンツ、バッグ、アクセサリー、靴、サンダル、パンプスなどいろいろ出品しておりますので、気になるところがありましたらお気軽にお問い合わせください(^.^)#no.921#AFD109素材···ウールカラー···ベージュ袖丈···長袖着丈···ミドルネック···Vネック季節感···秋、冬