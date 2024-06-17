新品 LeSportsac レスポートサックショルダーバッグ 3467 #1

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コメントお願いしますコメントお願いしますコメントお願いしますプロフィールをご覧くださいコメントなしの購入は無理です【サイズ】（約）16*21*7CM※生地の裁断位置により柄の入り方が多少異なります。写真の柄との入り方が多少異なる場合がありますので、ご了承ください。未使用ですが検品のため一度外袋から出しています。新品未使用品。※ご注意：サイズにつきましては、商品説明のサイズ基準を必ずご確認の上、ご購入下さい。※表記寸法と実寸値の多少の誤差はご容赦ください。海外インポートのためおつくりが甘い部分がある場合があります沖縄本島住所の場合、2000円追加 撮影環境により写真と実物のお色味が違う場合があります。梱包上圧縮したり、畳ジワが入ることもありますことをご理解ください。この商品は新品未使用品になります。念入りに検品していますが自宅保管素人検品素人寸法多少の誤差見落としがある場合がございます。ご了承下さい。検品している為、封は開封したおります土日祝日はお休みとなりますので、翌営業日対応となります。サイズは1-3cm誤差があります、予めご了承してください。万一在庫切れの場合はご了承ください。商品のお色は撮影時の環境、ディスプレイの発色などにより実物と多少の違いが生じることがございます。※海外製品の為まれにキズ、におい、雑な商品、印刷のかすれ、サイズにバラつきが見られる場合がございます。予めご理解の上ご購入下さい\"色違いの問題があり、返品や交換はできませんご確認お願いします。神経質な方はしっかりご検討の上、ご購入下さい。