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⑦ [リモワ] キャリーバッグ SALSA DELUXE HYBRID
商品番号 H80116487890
商品名

⑦ [リモワ] キャリーバッグ SALSA DELUXE HYBRID
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 20,995 円
在庫状況 あり

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商品詳細

[リモワ]キャリーバッグSALSADELUXEHYBRIDBUSINESSTR23L2輪1-2日機内持ち込み可42.5cm5kg発送の際は1日から2日と書いておりますが小さい子供がおりますので変更などすることもございますのでご理解くださいませ(((o(*゜▽゜*)o)))♡特に土日祝の発送は厳しいのでよろしくお願いいたします。最近LAWSONからゆうゆうを出す際に、複数で受付を申し込むと誤送されてしまうことが何度かありましたので、できるだけ郵便局より発送いたします。発送はゆうゆうメルカリ便に設定しておりますが、発送時間発送。場所によってらくらくメルカリ便にて発送する場合もございますので、ご了承よろしくお願いいたします靴に関しては箱がある商品は箱に直接送り状を貼って発送します。
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