クロコダイル❣ヒマラヤ‼JRA・モラビト・ヘンローン・エルメス好きに ...

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takechiクロコダイルヒマラヤトートバッグとなります。サイズタテ23.5cm×ヨコ42cm(上部)・36cm(下部)×マチ15cmきカラーヒマラヤ素材クロコダイル・牛革(内側)ポケット内側→チャック式１つ・オープンポケット２つ機能スキミング対策加工(写真８枚目)保証期間2028年12月31日(写真８枚目)詳細原産国・種目・商品番号…写真７枚目参照使用回数２回です(2018年11月に、友人が「横浜そごう(外商)」にて購入後１回使用し、その後譲り受け私も１回使用しました)店頭には、販売されていない商品なのでとても稀少価値の高いクロコダイルバッグとなります。保証期間も2028年12月31日までありますので、安心してお使い頂けます(写真８枚目)クロコダイル(ヒマラヤ)について…ワニ本来の模様と色をいかした天然の美しさを持つ、ヒマラヤ。ホワイトからダークトーンに移り変わる色彩が、雪解けのヒマラヤ山脈を彷彿させるため、ヒマラヤクロコダイルと呼ばれています。海外の有名ブランドでも取り扱いのあるヒマラヤは、革に傷がなく、グラデーションが綺麗なものだけを選りすぐり製品にしているため、市場に出回る数も限られています。上記以外に付属品は付きません。※貴重品につき交換差し替え等の可能性がある為、購入後の返品交換は対応しておりません。予めご了承ください。自宅保管となりますので、ご理解の上ご購入下さい。宜しくお願い致します(。-_-。)