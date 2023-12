◆ご覧頂きありがとうございます! ★BALLY バリー トートバッグ☆ハワイの正規店にて購入 2〜3回使用しました。 外側のファスナーを開けるとマチが 広がり物を沢山入れる事が出来る 便利なバックです(画像参考に) 入り口もファスナーが付いていて 閉める事が出来ます。 鍵などを付けれるチャームが外に 付いてます。 ファスナーも含めて全体的にしっかり した作りになっていて高級感あります あまり使ってないのでかなりな美品 です。 他の出品よりはお安くさせて頂いて おりますのでお早めにどうぞ〜★サイズはあとからアップしますので お急ぎの方はコメント下さい。 ◆コメント無しOK◆即購入可◆梱包材はリサイクル材を使っての 発送になりますのでご了承下さい。★☆発送についての注意★☆仕事をしておりますので購入日より発送にお日にちを頂く場合がございます基本発送が普通郵便になりますのでお手元に届く迄お時間がますので【○○日迄に届く様にして下さい】とお願いあってもご希望にはお応え出来ないのでご了承下さい。必要なお日にち迄にお届けをご希望の場合は宅配便等に変更の上での発送になりますのでその際は送料を上乗せにて受けたまりますので御相談下さい。最近質問のコメントをされてこちらがお応えしてもそれ以後の返事がない方がとても多いです。コメントにお応えして一日経ってもお返事がない場合コメントは削除させて頂きますのでご了承下さいm(__)m



