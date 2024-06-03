ゴールドケース　Apple Watchキラキラ保護付きカバーアップルウォッチ

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即購入ok値引き不可ゴールドケース AppleWatchキラキラカバーアップルウォッチ保護男女兼用45mm44mm42mm41mm40mm38mm在庫あり値引き不要の場合即購入もok取引きメッセージにてご希望サイズをご指定下さい。※セラミックモデルと初代(シリーズ1)装着不可※以下抜粋禁止※最新版最高峰ハイクラスカバー(glassパヴェモデル)最大の魅力ストーンは模造石でありながら美しい光沢を実現。カッティングは輝きを最大限に引き出すカットを施し無色透明の澄んだ輝きを放ちます。⭐︎又メインのストーンはマイクロパヴェセッティングとなります☆『特徴』本カバーにはセロハンは貼っておりません。最終行程を日本の職人がパネル面を磨き上げ専用Boxに納めています。到着後はBoxからカバーを取り出しアップルウォッチに即装着して頂けます☆又カバー全体が密に輝く高級タイプ雨や水の侵入を防止。『いつの間にかの傷』も未然に防ぎ末長く綺麗を維持。類似品/粗悪品では海外製の為、多少の傷ありと了承を求める物。汗や水の侵入を防げないもの/タッチ反応が鈍い物/プクプク浮いた様になったりと利害が生じる物が多い中、当カバーは全てクリアとなります。素材は高品質樹脂でありながら金属製に引けを取らないゴージャスな見た目を演出。金属アレルギーの方にも◎品質については専門機関で鑑別して頂いております。※ストーンは模造石です。本物のダイヤモンドではありません。セット内容 44mm①カバー 一点 ゴールドカラーサイズ変更可能です⭐︎変更の場合コメント下さい☆彡◯在庫あり一覧38〜45mm(シルバー ローズゴールド ゴールド ブラック クリスタルクリア 在庫あり)Appleatch本体はとベルトは付きません41