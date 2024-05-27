【新品・タグ付き】ブラデリス ニューヨーク　ノンワイヤー補整ブラキャミ

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商品詳細
最終お値下げです！【ブラデリスニューヨーク】ノンワイヤー補整ブラキャミ綿混キャッチャーカップレースブラキャミレディース★新品未使用・タグ付き★即購入OK！★送料無料！★１点限り！早い者勝ち！【色】色:バタークリーム【サイズ】LLサイズ バスト93~101㎝【仕様】 ストラップ取り外し：不可 ストラップ長さ調節：不可 ワイヤー：無し ホック：無し【参考価格】税込7480円【商品説明】伸縮性に優れ、体の動きに合わせてフィットするコットン素材でカシュクールデザインに仕上げた上品で高級感のあるモールドカップ内蔵のブラデリスニューヨークの「綿混キャッチャーカップレースブラキャミ」です。#キサラの服一覧はこちら○梱包について商品は小さく畳み簡易包装で発送します。折りジワはご了承下さい。○商品のすり替え防止のため、返品はお断りしております。
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