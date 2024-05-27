アリエル 刺繍ブラウス

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WEB別注】シアー刺繍レースブラウス≪洗濯機で洗える≫ | Viaggio Blu ... WEB別注】シアー刺繍レースブラウス≪洗濯機で洗える≫ | Viaggio Blu ...

アクシーズファムのアリエル刺繍デザインブラウスになります。1度着たきり、しまっていましたので状態は良いです♪胸元のリボンは紛失してしまい、ありません、、袖がとてもおしゃれです！フランダーやセバスチャン、お城、シェルが刺繍されています！〔商品情報〕サイズ着丈60ｃｍバスト94ｃｍ肩幅33ｃｍ袖丈23cmクオリティ(本体)ポリエステル100%(レース)レーヨンナイロンディズニーDisneyカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···その他季節感···春、夏