アリエル 刺繍ブラウス

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商品詳細
アクシーズファムのアリエル刺繍デザインブラウスになります。1度着たきり、しまっていましたので状態は良いです♪胸元のリボンは紛失してしまい、ありません、、袖がとてもおしゃれです！フランダーやセバスチャン、お城、シェルが刺繍されています！〔商品情報〕サイズ着丈60ｃｍバスト94ｃｍ肩幅33ｃｍ袖丈23cmクオリティ(本体)ポリエステル100%(レース)レーヨンナイロンディズニーDisneyカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···その他季節感···春、夏
http://narcologia.ru/goods/tenet905863.html
http://narcologia.ru/goods/financier912960.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture821041.html
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