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- 【新品未使用タグ付】イエッカヴェッカ アイボリー ティアード トップス ブラウス
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商品詳細
イエッカヴェッカYECCAVECCAのアイボリーのティアードチュニックブラウストップスです。新品未使用タグ付きです。パンツにもスカートにも。ポリエステル100%です。ややAラインです。透け感７枚目の写真がご参考になれば、と思います。これ一枚でももちろんかわいいですが、ジャケットやカーデガンのインナーにも。参考価格:8900円です!身幅:46着丈:73【おまとめ割引】♡2点→100円お値引き♡3点→200円お値引き♡4点→300円お値引きご購入前にコメントをお願いします♡#Lulu4510他の商品もご覧ください。#424カラー...ホワイト袖丈...袖なし柄・デザイン...無地季節感...夏
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