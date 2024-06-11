ヨーガンレール　トップス　ブラウス

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全体的に波状のピンタックが施されたフリルが可愛いトップスブラウスです。3、4枚目の画像のように生地感が凝っていて素敵です。お色はベージュ着丈66.身幅52センチ。素材綿100%サラサラとした肌ざわり。状態は悪くありませんが、usedですので、ご理解ある方に。よろしくお願いします。素材···コットンJurgenLehl ヨーガンレール ヨーガンレール Babaghuri ババグーリ