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ヨーガンレール　トップス　ブラウス
商品番号 N17476332244
商品名

ヨーガンレール　トップス　ブラウス
ブランド名 ヨーガンレール
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全体的に波状のピンタックが施されたフリルが可愛いトップスブラウスです。3、4枚目の画像のように生地感が凝っていて素敵です。お色はベージュ着丈66.身幅52センチ。素材綿100%サラサラとした肌ざわり。状態は悪くありませんが、usedですので、ご理解ある方に。よろしくお願いします。素材···コットンJurgenLehl　ヨーガンレール　ヨーガンレール　Babaghuri　ババグーリ
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