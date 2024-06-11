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NATURAL BEAUTY BASIC　白おしゃれブラウス　未使用美品タグ付き
商品番号 P28657216495
商品名

NATURAL BEAUTY BASIC　白おしゃれブラウス　未使用美品タグ付き
ブランド名 ナチュラルビューティーベーシック
特別価格 税込 1,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト・シーン...キレイめ色...ホワイト袖丈...長袖柄・デザイン...無地タグ付き未使用です。(試着のみ)裏布地はついていませんので、下着の色が透けます。が、シルエットが綺麗で、肌触りはとてもいいと思います。先月、7,000円位(税込)で購入しました。店頭にかかっているハンガーのサイズで、購入してしまったので、サイズが小さめでした。肩幅　約33cm　着丈　約53cmご理解頂ける方の購入を、お願いします。
http://narcologia.ru/goods/navigate105330.html
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