NATURAL BEAUTY BASIC　白おしゃれブラウス　未使用美品タグ付き

テイスト・シーン...キレイめ色...ホワイト袖丈...長袖柄・デザイン...無地タグ付き未使用です。(試着のみ)裏布地はついていませんので、下着の色が透けます。が、シルエットが綺麗で、肌触りはとてもいいと思います。先月、7,000円位(税込)で購入しました。店頭にかかっているハンガーのサイズで、購入してしまったので、サイズが小さめでした。肩幅 約33cm 着丈 約53cmご理解頂ける方の購入を、お願いします。



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