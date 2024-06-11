- ホーム
- >
- レディース
- >
- トップス
- >
- シャツ/ブラウス(七分/長袖)
- >
- NATURAL BEAUTY BASIC 白おしゃれブラウス 未使用美品タグ付き
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
テイスト・シーン...キレイめ色...ホワイト袖丈...長袖柄・デザイン...無地タグ付き未使用です。(試着のみ)裏布地はついていませんので、下着の色が透けます。が、シルエットが綺麗で、肌触りはとてもいいと思います。先月、7,000円位(税込)で購入しました。店頭にかかっているハンガーのサイズで、購入してしまったので、サイズが小さめでした。肩幅 約33cm 着丈 約53cmご理解頂ける方の購入を、お願いします。
http://narcologia.ru/goods/navigate105330.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate130677.html
http://narcologia.ru/goods/choice482385.html
http://narcologia.ru/goods/navigate105330.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate130677.html
http://narcologia.ru/goods/choice482385.html
2023年最新】ナチュラルビューティーベーシック/シャツ/ブラウス(七分 ...
エヌナチュラルビューティーベーシック シャツ/ブラウス(レディース ...
エヌナチュラルビューティーベーシック シャツ/ブラウス(レディース ...
エヌナチュラルビューティーベーシック シャツ/ブラウス(レディース ...
エヌナチュラルビューティーベーシック シャツ/ブラウス(レディース ...
【美品】エヌナチュラルビューティーベーシック ブラウス
【NATURAL BEAUTY BASIC】新品 札付き 未使用品 ブラウス | フリマアプリ ラクマ
N.Natural beauty basic - 【NATURAL BEAUTY BASIC】新品 札付き 未 ...
洗える]ボウタイブラウス | ナチュラルビューティーベーシック(NATURAL ...
【美品】エヌナチュラルビューティーベーシック ブラウス
N.Natural beauty basic - 【NATURAL BEAUTY BASIC】新品 札付き 未 ...
NATURAL BEAUTY BASIC（ナチュラルビューティーベーシック）の ...
N.Natural beauty basic - 【NATURAL BEAUTY BASIC】新品 札付き 未 ...